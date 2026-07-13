Приват24 спростив важливу процедуру: яка функція з'явилася для українців

Державний банк продовжує розширювати можливості свого мобільного застосунку для підприємців. Відтепер у ньому з'явилася нова функція, що має спростити виконання одного з регулярних обов'язків ФОПів I, II та III груп.

Що зміниться для бізнесу

Йдеться про подачу податкової декларації платника єдиного податку. Відтепер процес звітування можна пройти без додаткових програм, бухгалтерських сервісів чи відвідування державних установ, розповіли в "Приватбанку" в понеділок, 13 липня.

Відтепер система автоматично формуватиме документ, аналізуючи транзакції за рахунками підприємця та самостійно розраховуючи суму доходу. ФОПу залишається лише перевірити внесену інформацію та поставити електронний підпис через SmartID.

Опісля дані миттєво надсилають до Державної податкової служби, і на підставі цього звіту підприємець одразу може сплатити податки.

Отже, весь цикл податкового адміністрування – від підготовки декларації до виконання зобов'язань, відбуватиметься в одному мобільному сервісі Приват24. У керівництві держбанку вважають, що нововведення забезпечить такі переваги:

зменшить адміністративне навантаження на малий бізнес;

мінімізує ризик помилок під час заповнення документів.

Скористатися сервісом уже можна в розділі "Податкові декларації".

Нагадаємо, раніше голова Нацбанку Андрій Пишний припустив можливість приватизації "Приватбанку". Щоправда, за словами посадовця, відповідні рішення мають ухвалювати в межах комплексної стратегії розвитку.

Тож уже напередодні липня уряд оновив редакцію основних напрямків діяльності сектору. Вона передбачає поступове скорочення частки держави та навіть дозвіл на продаж акціонерного товариства після завершення воєнного стану.