Де складати гроші, щоб вони примножувались

Гроші потрібно правильно зберігати, аби вони примножувались. Важливу роль грає місце, куди складаються кошти.

Яке місце обрати, аби зберігати кошти

Спеціальне місце для зберігання грошей має бути у вашому будинку. Йдеться зовсім не про "заначку", пише 24 Канал.

Читайте також Розкол між Саудівською Аравією та Росією: чому зростає напруга між топовими виробниками нафти

Недарма кажуть: гроші люблять повагу. Тобто, місце, де вони складені, має бути захищене від негативно впливу. Зокрема, потрібно врахувати такі фактори:

гроші потрібно складати у місці, що заховане від сторонніх очей;

гроші мають складатися акуратно у конкретно визначене місце, де вони будуть закриті (підійдуть шкатулка або конверт);

місце зберігання має бути захищене від сонячного світла.

Цікаво! Згідно з фен-шуєм, гроші необхідно розмістити у правильній частині будинку. Йдеться, саме про південно-східну або східну сторони.

Як носити гроші з собою

Гроші потрібно правильно складати не тільки вдома. Важливо також акуратно носити їх з собою, дотримуючись таких правил: