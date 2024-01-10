130,5 мільярда гривень: які банки заробили найбільше у 2023 році

За 11 місяців 2023 року українські банки сумарно заробили 130,5 мільярда гривень. На державні банки припало близько 62% від загального прибутку.

Скільки банки заробили у 2023 році

Хоча кількість банків в Україні протягом минулого року скоротилася, їх прибутки зросли вдвічі порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення. Всього 4 банки зазнали збитків.

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112,95 мільярда гривень (87% усього прибутку) заробили перша десятка України, серед яких 4 державні, 4 з іноземним капіталом та 2 з приватним.

Які банки найбільше заробили:

Державні банки – найбільше заробив Приватбанк – 41,7% від прибутку, тобто 54,46 мільярда гривень.

Банки з іноземним капіталом – Райффайзен – 7,43 мільярда гривень.

Банки з приватним капіталом – ПУМБ – понад 60%, тобто 6,69 мільярда гривень та Універсал банк (monobank) – 4,95 мільярда гривень.

Найбільший приріст прибутку напротивагу 2021 року продемонстрував Дойче банк – з 18,98 мільйона до 183,23 мільйона гривень торік.

До слова, за перших пів року 2023 року українські банки сумарно заробили 67,6 мільярда гривень чистого прибутку, тоді як у другому півріччі – 95 мільярдів гривень. Це у 11,3 раза більше ніж 2021 року.