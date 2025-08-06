Компанія Walt Disney опублікувала звіт про прибуток за третій квартал, який перевищив очікування аналітиків. Зростання доходів від тематичних парків і потокових сервісів дозволило компенсувати складнощі в кінобізнесі та традиційному телебаченні.

Скільки заробив Disney?

Дохід компанії за квартал, що завершився 28 червня, збільшилася на 2,1% і склав 23,7 мільярда доларів. Дохід підрозділу тематичних парків зріс до 2,52 мільярда доларів, а загальний дохід цього напрямку збільшився на 8%.

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Потоковий напрямок приніс прибуток у розмірі 346 мільйонів доларів. Водночас дохід від традиційного телебачення скоротився на 28%, а кіностудія Disney зазнала збитків.

Цікаво! Кіностудія Disney зафіксувала збиток у розмірі 21 мільйон доларів за квартал. В основному через слабкі касові збори мультфільму Pixar "Еліо" і фільму Marvel Studios "Громовержці*"

Компанія продовжує активно розвивати напрямок потоковим сервісам. Компанія також уклала нову угоду з Національною футбольною лігою США (NFL), за умовами вона передасть Disney більшу частину свого медіабізнесу.

Скільки заробить Disney у 2025 році?

Компанія оновила свій річний прогноз: очікуваний прибуток на акцію складе 5,85 долара, що вище попереднього прогнозу в 5,75 долара. Очікується, що операційний прибуток від парків зросте на 8%.

Також Disney підвищила прогноз прибутку від стрімінгового бізнесу – з 1 мільярда до 1,3 мільярда доларів.