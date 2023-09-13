Компанія Apple презентувала нову лінійку iPhone: як відреагував ринок

Компанія Apple вперше показала нову лінійку iPhone під час презентації "Wonderlust". Ринок уже відреагував на цю подію. До того ж динаміка акцій техгіганта виявилася досить неочікуваною.

Нагадаємо, що на сьогодні Apple очолює рейтинг найдорожчих публічних компаній світу, згідно з даними Global Ranking. До трійки лідерів також входять Microsoft та Saudi Aramco.

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Як відреагував ринок на презентацію Apple

Загалом останній захід американської компанії був сфокусований на нових моделях iPhone та Apple Watch. Проте це не стало якимось сюрпризом для Волл-стріт. Ба більше, на фондовій біржі зафіксували знецінення акцій Apple.

Торговий день у вівторок, 12 вересня, цінні папери Apple завершили із просіданням на рівні 1,7% до 176,30 долара за акцію. В якийсь момент ці активи зафіксували ще більший спад на тлі оголошення про вартість лінійки iPhone 15. Йдеться про знецінення у 2,5%.

З початку вересня 2023 року цінні папери американської корпорації подешевшали приблизно на 6,5%. Водночас ці активи зафіксували зростання на рівні 35% у річному розрахунку.