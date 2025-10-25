Без світла, але з грошима: чи залишаться банки доступними

Попри постійні загрози блекаутів, українські банки продовжують стабільно працювати. Відтак чергові відділення банків таких міст, як Чернігова, Сум, Запоріжжя, Харкова та Дніпра та інших міст продовжують працювати майже без змін.

Як проводиться робота банків під час блекаутів?

Як розповів голова правління Глобус Банку, Сергій Мамедов, передає 24 Канал, офіси банків у містах, де ситуація зі світлом найгірша, наразі працюють у стандартному режимі відповідно до мережі Power Banking.

Читайте також Постраждала партнерка Росії: нові наслідки американських санкцій

Зауважте! В кожному населеному пункті України, де є відділення банків, не менше 50% банківських відділень є "черговими". Це означає, що вони приєднані до мережі Power Banking, що гарантує їх безперебійну роботу.

Під роботою у стандартному режимі йдеться: звичний графік роботи, наявність альтернативних (додаткових) джерел електроживлення, резервних каналів зв'язку (переважно оптоволоконних).

Комерційні банки ретельно підготувалися до можливих блекаутів. Тож клієнти, незалежно від міста, можуть отримати звичайний спектр банківських послуг, які надавало конкретне відділення у "нормальному" режимі,

– каже банкір Мамедов.

Мамедов додає, що у містах, що під постійними атаками ворога по енергетичній інфраструктурі, поступово вдається усувати наслідки ударів завдяки роботі енергетиків.

Попри це, ситуація все ще залишається крихкою та важкопрогнозованою. Через це банки по всій країні продовжують працювати у режимі підвищеної готовності.

Нагадуємо! Power Banking – це об'єднана мережа відділень банків України, зауважує НБУ. Мета такої мережі – працювати та надавати необхідні послуги під час блекауту. Наразі мережа налічує близько 2 400 відділень.

Що відомо про систему Power Banking?