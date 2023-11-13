МВФ прогнозує зростання ВВП в Україні до кінця 2023 року

Останні показники свідчать про економічне відновлення у 2023 році. Також спостерігається зниження темпів інфляції за великих міжнародних резервів та стабільного валютного ринку.

Стійка економіка попри війну

Міжнародний валютний фонд прогнозує покращення економіки в Україні до 4,5% до кінця 2023 року. Такі дані експерти МВФ отримали під час роботи над другим переглядом програми "Механізм розширеного фінансування" (EFF).

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Для порівняння, під час затвердження першого перегляду програми EFF цей показник оцінювався в діапазоні від 1% до 3%.

Під час роботи місії експерти МВФ переконалися, що, попри руйнівний вплив війни на населення та економіку України, макроекономічну та фінансову стабільність збережено завдяки виваженій політиці, а також постійній та своєчасній зовнішній підтримці,

— йдеться у повідомленні.

Крім того, у МВФ оцінили стійкість української економіки.

Результати місії щодо другого перегляду підтвердили відчутний прогрес, досягнутий фінансовим сектором та Україною загалом у реалізації положень програми як з точки зору збереження макроекономічної та фінансової стабільності в умовах війни, так і з точки зору впровадження структурних реформ для повоєнного відновлення та вступу України до Європейського Союзу,

— зазначає Голова НБУ Андрій Пишний.

Однак, є очікування, що у 2024 році зростання сповільниться до 3 – 4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними. Загалом, за прогнозом МВФ, до 2026 року в Україні зростатиме державний борг.

За підсумками 2023 року державний борг складеВВП України. Тоді як уцей показник буде становитивід внутрішнього валового продукту відповідно.