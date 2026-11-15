За світло доведеться платити двічі: що не так з новими платіжками

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Кому прийдеться платити за світло більше

Навіть без видимих зовнішніх пошкоджень електролічильник здатен давати збій, змушуючи родину переплачувати за світло.

Щоб уникнути таких фінансових втрат, необхідно вчасно проводити повірку приладу, за організацію якої відповідає ваш оператор системи розподілу, нагадує Держпродспоживслужба.

Міжповірочний інтервал суворо залежить від типу вашого приладу та дати його випуску.

Для старих індукційних лічильників, виготовлених до 1 грудня 2016 року, термін становить 8 років для однофазних та 4 роки для трифазних. Якщо ж у вас встановлено сучасніший електромеханічний або електронний прилад, інтервали можуть коливатися від 6 до 16 років.

Точну дату попередньої перевірки завжди можна підглянути на пломбі, де майстри вказують останні дві цифри року та квартал.

Хто покриває витрати на демонтаж та ремонт

Планову повірку лічильників для побутових споживачів повністю оплачує підприємство, яке забезпечує розподіл електроенергії. Усі супутні витрати, включаючи транспортування, демонтаж та ремонт, вже закладені у ваш щомісячний тариф на розподіл.

Проте є важливий нюанс, який може відчутно вдарити по гаманцю. Якщо фахівці виявлять, що прилад пошкоджено з вини споживача або через порушення правил експлуатації, усі фінансові зобов'язання за ремонт чи купівлю нового лічильника ляжуть виключно на власника житла.

Що робити при підозрі на поломку приладу

Якщо ви помітили аномальні цифри у платіжках, ви маєте повне право ініціювати позапланову повірку. Для цього необхідно написати офіційну заяву до вашого оператора системи розподілу.

Підставою для такого кроку можуть бути механічні пошкодження корпусу, зірвані пломби або вплив сторонніх предметів на роботу пристрою. Усі роботи з демонтажу обов'язково мають проходити у вашій присутності, після чого складається відповідний акт.

Які ще можуть бути проблеми із лічильником

Як повідомлялось раніше, у зимовий період українці можуть отримувати платіжки за комунальні послуги із сумами, які не відповідають фактичному обсягу споживання. Причиною можуть бути помилки в показаннях лічильників, неправильні нарахування або неналежна якість послуг.

Водночас законодавство передбачає можливість вимагати перерахунок і не сплачувати за послуги, які не надавалися або не відповідали встановленим вимогам якості.