Платіжки зростуть космічно: через який документ українці ризикують втратити гроші

Частині споживачів можуть нарахувати більші суми у платіжках за комунальні послуги через невиконання обов’язкової процедури. У такому разі розрахунки проводять за іншими правилами, що напряму впливає на кінцеву суму до сплати.

Чому суми у платіжках можуть зростати?

Різке збільшення сум у квитанціях за воду чи тепло нерідко пов’язане не зі зміною тарифів, а з відсутністю одного ключового документа – підтвердження проходження періодичної метрологічної повірки лічильника.

Чинне законодавство зобов’язує власників квартир і будинків проводити повірку індивідуальних лічильників води та тепла не рідше ніж раз на чотири роки. Цей обов’язок передбачений Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".

Важливо! Організація процедури та її фінансування покладаються на споживача. Якщо строк спливає, у платіжці зазвичай з’являється відповідне нагадування. Саме з цього моменту варто оперативно шукати виконавця робіт.

Якщо прилад обліку вчасно не перевірено або постачальник не отримав офіційні підтвердження, нарахування можуть здійснюватися за іншими правилами, що суттєво впливає на кінцеву суму до сплати.

Як провести повірку лічильника правильно?

Втім, обирати компанію потрібно уважно. Проводити повірку мають право лише суб’єкти, уповноважені відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

Наявність чинного свідоцтва про уповноваження є принциповою, адже без нього результати перевірки не визнаються, а отже, лічильник фактично вважається таким, що не пройшов повірку.

Після виконання робіт споживач повинен отримати офіційні документи:

акт про проведення повірки із зазначенням серії та номера приладу;

дати перевірки або демонтажу та фактичних показань;

а також свідоцтво про відповідність засобу вимірювальної техніки державним вимогам із зазначеною датою наступної повірки.

Ці ж документи необхідно передати постачальнику комунальних послуг для оновлення даних у системі. Якщо цього не зробити, постачальник має право не приймати показання лічильника до розрахунку.

Довідково: У такому разі обсяг споживання визначається за нормативами або середніми показниками, які часто перевищують фактичне використання ресурсів.

Саме тому відсутність одного документа може призвести до "космічного" зростання платіжок і відчутних фінансових втрат для домогосподарства.

Що ще слід знати про комунальні послуги в Україні?