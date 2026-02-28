Платіжки зростуть космічно: через який документ українці ризикують втратити гроші
- Суми в платіжках можуть збільшитися через відсутність підтвердження періодичної метрологічної повірки лічильника, що є обов'язковою процедурою кожні чотири роки.
- Обирати компанію для повірки потрібно уважно, оскільки лише уповноважені суб’єкти можуть проводити перевірку, а результати без свідоцтва не визнаються.
Частині споживачів можуть нарахувати більші суми у платіжках за комунальні послуги через невиконання обов’язкової процедури. У такому разі розрахунки проводять за іншими правилами, що напряму впливає на кінцеву суму до сплати.
Чому суми у платіжках можуть зростати?
Різке збільшення сум у квитанціях за воду чи тепло нерідко пов’язане не зі зміною тарифів, а з відсутністю одного ключового документа – підтвердження проходження періодичної метрологічної повірки лічильника.
Цікаво: Платіжки по нулях: хто не платитиме за світло, газ та тепло у березні
Чинне законодавство зобов’язує власників квартир і будинків проводити повірку індивідуальних лічильників води та тепла не рідше ніж раз на чотири роки. Цей обов’язок передбачений Законом України "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання".
Важливо! Організація процедури та її фінансування покладаються на споживача. Якщо строк спливає, у платіжці зазвичай з’являється відповідне нагадування. Саме з цього моменту варто оперативно шукати виконавця робіт.
Якщо прилад обліку вчасно не перевірено або постачальник не отримав офіційні підтвердження, нарахування можуть здійснюватися за іншими правилами, що суттєво впливає на кінцеву суму до сплати.
Як провести повірку лічильника правильно?
Втім, обирати компанію потрібно уважно. Проводити повірку мають право лише суб’єкти, уповноважені відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".
Наявність чинного свідоцтва про уповноваження є принциповою, адже без нього результати перевірки не визнаються, а отже, лічильник фактично вважається таким, що не пройшов повірку.
Після виконання робіт споживач повинен отримати офіційні документи:
- акт про проведення повірки із зазначенням серії та номера приладу;
- дати перевірки або демонтажу та фактичних показань;
- а також свідоцтво про відповідність засобу вимірювальної техніки державним вимогам із зазначеною датою наступної повірки.
Ці ж документи необхідно передати постачальнику комунальних послуг для оновлення даних у системі. Якщо цього не зробити, постачальник має право не приймати показання лічильника до розрахунку.
Довідково: У такому разі обсяг споживання визначається за нормативами або середніми показниками, які часто перевищують фактичне використання ресурсів.
Саме тому відсутність одного документа може призвести до "космічного" зростання платіжок і відчутних фінансових втрат для домогосподарства.
Що ще слід знати про комунальні послуги в Україні?
Стало відомо, що інформація про нібито підготовку до зростання тарифів на житлово-комунальні послуги не відповідає дійсності. У профільному відомстві наголосили, що чинний мораторій на підвищення окремих тарифів продовжує діяти, а правових підстав для їх перегляду наразі немає.
За офіційною позицією, питання зміни тарифів не перебуває на порядку денному органів влади, тому жодних рішень або проєктів щодо їх збільшення не ухвалюється і не опрацьовується.