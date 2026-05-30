Багато пенсіонерів про це не знають: чи треба платити за повірку лічильника

Частина пенсіонерів може зіткнутися з необхідністю проходження повірки лічильників, однак питання оплати цієї послуги викликає чимало запитань. Чи передбачені для літніх людей пільги та хто насправді має покривати такі витрати, читайте далі.

Чи має пенсіонер платити за повірку лічильника?

Українці, зокрема пенсіонери, зобов'язані періодично проходити повірку лічильників води. Ця процедура необхідна для підтвердження коректної роботи приладу обліку та правильного нарахування плати за комунальні послуги, повідомляє Урядовий квартал.

Однак у багатьох споживачів виникає запитання: хто саме повинен оплачувати такі роботи та чи передбачені для літніх людей будь-які винятки.

Хто платить за повірку лічильника?

Законодавство не встановлює окремого звільнення пенсіонерів від оплати повірки водяних лічильників. Тому в більшості випадків витрати покладаються на власника приладу обліку.

До вартості робіт може входити не лише сама перевірка, а й:

демонтаж лічильника;

транспортування до лабораторії;

проведення метрологічної перевірки;

повторне встановлення приладу.

Однак остаточний порядок оплати залежить від умов договору між споживачем та постачальником послуг. Фактично витрати можуть покривати:

власник квартири або будинку;

водоканал;

ОСББ;

керуюча компанія.

Якщо споживач уклав індивідуальний договір на водопостачання, найчастіше оплачувати повірку доведеться самостійно. Натомість у будинках із колективними договорами такі витрати можуть включатися до абонентської плати.

Як проходить процедура повірки лічильника?

Повірку мають право проводити лише спеціалізовані організації, які отримали відповідну акредитацію та дозвіл на виконання таких робіт.

Довідково! Стандартна схема передбачає вилучення лічильника, його перевірку в лабораторних умовах та подальше встановлення на місце. Усі етапи оформлюються документально та виконуються у присутності споживача.

Також дедалі частіше застосовується перевірка без демонтажу. Такий варіант дозволяє скоротити час проведення робіт, однак зазвичай коштує дорожче.

Важливо, що про планову повірку власника мають попередити заздалегідь. Якщо ж перевірку ініціює сам споживач, наприклад після ремонту чи заміни обладнання, процедура узгоджується окремо.

Що буде, якщо лічильник визнають непридатним?

За результатами перевірки власник отримує документ, який підтверджує справність або несправність приладу. Якщо лічильник успішно проходить повірку, його допускають до подальшої експлуатації. У разі виявлення несправностей споживачу видають відповідний висновок про непридатність.

Тоді власнику доведеться купувати новий прилад обліку власним коштом. Такі витрати не входять до тарифу на водопостачання та не компенсуються автоматично.

Важливо! Перед придбанням нового лічильника експерти радять уточнити технічні вимоги у постачальника послуг.

Особливу увагу варто звернути на:

тип і модель приладу;

діаметр підключення;

дату виробництва та продажу;

наявність технічного паспорта та комплектуючих.

Після монтажу новий лічильник необхідно офіційно зареєструвати у виконавця послуг, і лише після цього його показники враховуватимуться під час нарахування плати за воду.

Чому не можна ігнорувати повірку лічильника?