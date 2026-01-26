Насправді це робить не НБУ: розкрито нову схему

Нещодавно українці почали масово отримувати електронні листи нібито від НБУ. Насправді ці повідомлення розсилають шахраї, аби заволодіти особистими даними українців.

Що відомо про нову схему шахрайства?

Як відомо, ця розсилка імітує офіційне листування від НБУ, повідомляє регулятор.

Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів,

– йдеться у повідомленні Нацбанку.

Що відомо про цю справу:

надсилання листів відбувається з різних електронних адрес;

в підписі вказується вигадана особа, яка ніби як є співробітником НБУ.

Нацбанк закликав громадян бути уважними та не відповідати на такі розсилки. Важливо також не переходити за посиланнями, які вказані у цих листах. Інакше ви ризикуєте втратити особисті дані.

Зауважимо, що, як повідомляє "Нова пошта", аби швидко визначити чи є повідомлення шахрайським, варто звернути увагу на відправника. Як вказав сам Нацбанк, працівники НБУ використовують лише корпоративну пошту, вона має домен – @bank.gov.ua.

Що робити, якщо ви перейшли за підозрілим посиланням?