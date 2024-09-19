Як реагують фондові ринки на повені в Європі

З початку тижня низку країн у Центральній Європі потерпають від сильної негоди. Польща, Чехія, Австрія та Румунія зіткнулися із наймасштабнішими повенями за десятиліття, пише Reuters. Усе через шторм “Борис”, який пронісся регіоном. Кількість жертв, на жаль, зростає, а збитки уже оцінюють у мільярди доларів.

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Негода впливає на всі сфери життя у вище згаданих країнах. Зокрема, йдеться й про фондові ринки. Динаміку за останні дні можна простежити завдяки головним індексам європейських бірж, згідно з даними TradingView:

Austrian Traded Index (Австрія) у середу подорожчав на 0,13%. При цьому за попередні 5 торгових днів цей показник додав в ціні 1,44%;

Prague Stock Exchange Index (Чехія) за останню добу втратив 0,41%, але за 5 днів цей показник зріс на 0,17%;

Bucharest Exchange Trading Index 18 вересня зафіксував спад на рівні 0,16%. Проте за 5 торгових сесій він додав в ціні 0,87%;

Warsaw Stock Exchange WIG (Польща) під час останньої торгової сесії подешевшав на 0,28%. Водночас за 5 днів він зріс в ціні на 1,96%.

Що таке фондовий індекс Це показник вартості зрізу фондового ринку, який вираховують як середнє зважене цін на акції добірки компаній.

Наразі динаміка на вище згаданих європейських біржах досить стабільна. Ба більше, всі індекси з початку 2024 року демонструють позитивну динаміку на ринку. Найбільше зростання станом на вересень зафіксували фондові індекси Румунії та Чехії відповідно.