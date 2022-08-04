З ударом у розмірі 3,3 мільярда доларів через росію: як закінчив квартал потужний банк Франції

Компанія Societe Generale оприлюднила фінансовий звіт за другий квартал 2022 року. Це особливо актуально після мільярдних втрат одного з найбільших французьких фінансових конгломератів на фоні виходу з росії.

Французька компанія Societe Generale у середу, 3 серпня, повідомила про краще ніж очікували фінансові результати другого кварталу 2022 року. Це допомогло фінустанові компенсувати удар у розмірі 3,36 мільярда доларів після рішення покинути ринок держави-агресорки.

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Вихід з ринку росії не завадив зафіксувати зростання

За новими даними, у Societe Generale зафіксували зростання у всіх підрозділах у другому кварталі поточного року (квітень – червень). Аналітики оцінили чисті втрати у 2,85 мільярда євро. Однак у банку заявили суму у 1,48 мільярда євро.

Ми поєднали у першій половині 2022 року сильне зростання доходів та базову рентабельність вище 10%, і нам вдалося організувати вихід з росії без суттєвого впливу на капітал та без перешкод для стратегічного розвитку групи,

– сказав виконавчий директор конгломерату Фредерік Удеа.

Французький банкір додав, що вихід з росії це "дуже сумно" адже вони багато років успішно інвестували на цьому ринку, але це був необхідний крок. Він навіть додав, що було зрозуміло, що це найкраще рішення. Основні фінансові показники за другий квартал:

дохід компанії склав 7 мільярдів євро;

оперативні витрати досягли 4,5 мільярда євро ;

; чистий прибуток французького банку зріс на 18,7% у порівнянні з аналогічним періодом роком раніше.

Також повідомляють, що міжнародні роздрібні банківські послуги також зросли на 33% у порівнянні з попереднім кварталом. Підрозділ Global Banking також відзвітував про зростання чистого прибутку майже на 50% проти результатів цього сектору за попередні три місяці.

На момент створення цього матеріалу, акції компанії Societe Generale торгуються за ціною на рівні 22,66 євро за штуку. Ринкова капіталізація французького банківського гіганта становить 18,8 мільярда євро, згідно з Yahoo!Finance. З початку року цінні папери банку на ринку подешевшали на 28%.

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