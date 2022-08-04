С ударом в размере 3,3 миллиарда долларов из-за россии: как закончил квартал мощный банк Франции

Компания Societe Generale обнародовала финансовый отчет за второй квартал 2022 года. Это особенно актуально после миллиардных потерь одного из крупнейших французских финансовых конгломератов на фоне выхода из россии.

Французская компания Societe Generale в среду, 3 августа, сообщила о лучших, чем ожидали, ожидании финансовых результатов второго квартала 2022 года. Это помогло финучреждению компенсировать удар в размере 3,36 миллиарда долларов после решения покинуть рынок государства-агрессора.

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Выход с рынка россии не помешал зафиксировать рост

По новым данным, в Societe Generale зафиксировали рост во всех подразделениях во втором квартале текущего года (апрель – июнь). Аналитики оценили чистые потери в 2,85 млрд евро. Однако в банке заявили сумму в 1,48 миллиарда евро.

Мы объединили в первой половине 2022 года сильный рост доходов и базовую рентабельность выше 10%, и нам удалось организовать выход из россии без ощутимого влияния на капитал и без препятствий для стратегического развития группы,

– сказал исполнительный директор конгломерата Фредерик Удеа.

Французский банкир добавил, что выход из россии это "очень грустно", ведь они много лет успешно инвестировали на этом рынке, но это был необходимый шаг. Он даже добавил, что было понятно, что это самое лучшее решение. Основные финансовые показатели за второй квартал:

доход компании составил 7 миллиардов евро;

оперативные расходы достигли 4,5 миллиарда евро;

чистая прибыль французского банка выросла на 18,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Также сообщают, что международные розничные банковские услуги выросли на 33% по сравнению с предыдущим кварталом. Подразделение Global Banking также отчиталось о росте чистой прибыли почти на 50% по сравнению с результатами этого сектора за предыдущие три месяца.

На момент создания этого материала акции компании Societe Generale торгуются по цене на уровне 22,66 евро за штуку. Рыночная капитализация французского банковского гиганта составляет 18,8 миллиарда евро, согласно Yahoo!Finance. С начала года ценные бумаги банка на рынке подешевели на 28%.

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