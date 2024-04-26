Потужні символи: НБУ випустив пам'ятну монету до роковин Чорнобильської катастрофи, перше фото

У вівторок, 26 квітня, в Україні відзначають 38-му річницю Чорнобильської катастрофи. З цієї нагоди НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету.

Нова монета отримала назву "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорний" і стала частиною серії, яку присвятили відродженню дикої природи на території Чорнобильського заповідника. Це четвертий екземпляр колекції.

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Що відомо про монету від НБУ

Номінал нової пам'ятної монети – 5 гривень. ЇЇ тираж становить 40 тисяч штук. На реверсі монети зобразили пейзаж, на фоні якого є чорний лелека. Тоді як угорі над птахом можна помітити пташенят у гнізді. На аверсі пам'ятної монети зобразили такі елементи:

Символічне колесо життя, що є символом відродження природи;

Стилізований міжнародний знак “Радіаційна загроза”, оповитий листям;

Тварини, популяції яких розвиваються у 30-кілометровій зоні відчуження: лелеки чорного, коня Пржевальського, рисі, зубра, лося та бурого ведмедя.

Нова пам'ятна монета від НБУ / Фото Національний банк України

Чорний лелека – це рідкісний птах, який є одним із символів відродження життя в Чорнобильській зоні. Цей вид птахів занесений до Червоної книги України та Європейського червоного списку, а також підпадає під охорону Бернської та Боннської конвенцій.

У 2023 році Національний банк України випустив та ввів в обіг понад 10 пам'ятних монет з різних нагод. Зокрема, регулятор викарбував у монетах героїзм українських захисників та захисниць, традиції, мову та важливі для країни дати.