Потужна нафтова компанія із США нарощує діяльність в Росії: чи загрожують їй санкції

Нафтосервісна компанія SLB не просто вирішила не виходити з російського ринку після початку повномасштабного вторгнення в Україну, але й розширює там свою діяльність. Тип паче у компанії по суті не залишилося конкурентів.

Важлива компанія із нафтового сектору розширює діяльність у Росії

Для розуміння, SLB – це найбільша у світі нафтосервісна компанія, яка підписала три нових контракти у Росії. Також стало відомо, що гігант з нафтового сектору найняв на роботу сотні нових працівників. До того ж у липні У липні дочірні компанії SLB у Росії зареєстрували нові торгові марки.

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Цікаво, що ця американська компанія, яка ще у влітку 2023 року публічно обіцяла припинити постачання продукції та технологій до Росії зі своїх глобальних обʼєктів. Проте документи свідчить про прямо протилежну тенденцію. Йдеться про те, що SLB імпортувала матеріали з інших джерел.

Таким чином, з серпня по грудень минулого року компанія завезла в Росію обладнання, вартість якого оцінили у 17,5 мільйона доларів. Також стало відомо, що з вище згаданої суми принаймні матеріали на 2,2 мільйона доларів були вироблені SLB або її дочірніми компаніями.

Важливо! Інші потужні гравці в цьому секторі продали свої бізнеси у Росії ще у 2022 році. Можна згадати про компанії Baker Hughes і Halliburton. Тож SLB зуміла суттєво збільшити свою частку на російському ринку завдяки відсутності конкуренції.

Варто наголосити, що країни Заходу не наважуються вводити комплексні санкції проти нафтосервісних компаній в Росії. Головна причина – побоювання щодо обмеження експорту нафти на глобальний ринок, що може спричинити різкий стрибок цін. Фактично це означає, що діяльність компанії SLB у Росії формально не суперечить жодним санкційним обмеженням.