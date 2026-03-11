Пенсійне посвідчення: для чого воно потрібне насправді

Пенсійне посвідчення це надзвичайно важливий документ. Він підтверджує факт призначення пенсії. Наразі таке посвідчення може бути паперове та електроне.

Що важливо знати про пенсійне посвідчення?

Паперове посвідчення – більш традиційний вид документа, повідомляє ПФУ.

Читайте також Підвищення є, а грошей немає: чому пенсії зростають повільніше за ціни

Додатково це посвідчення відображається у "Дії". Проте, якщо документ оформлено після 2014 року.

Є і більш інноваційний варіант. Йдеться про електронне посвідчення – е-посвідчення. Такий документ "зберігається" в застосунку "Дія". Він має таку ж силу, як і паперовий.

Зверніть увагу! Наразі українські пенсіонери мають право оформлювати виключно електронне пенсійне посвідчення. Тобто, без паперового варіанту.

Пенсійні посвідчення виготовляються на підставі заяви особи, якій призначено пенсію. Це потрібно для отримання як паперового, так і е-пенсійного посвідчення,

– вказує ПФУ.

Заяву можна подати:

особисто у сервісному центрі ПФУ;

в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду;

через застосунок ПФУ.

Важливо врахувати терміни виготовлення пенсійного посвідчення:

паперовий варіант виготовляється до 30 днів;

електронний – до 10 днів.

Саме пенсійне посвідчення підтверджує право на низку пільг. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Зауважимо, що ця можливість закріплена постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Тобто, якщо ви хочете безоплатно проїхати у визначених варіантах транспорту, потрібно мати при собі пенсійне посвідчення. При відсутності документа, доведеться сплатити значний штраф.

Що важливо знати пенсіонерам у 2026 році?