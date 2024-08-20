Росія суттєво зменшила постачання нафти у Китай: у чому причина

У липні Росія зменшила імпорт нафти до Китаю на 7,4%. Це відображає загальне зниження закупівель китайськими нафтопереробними заводами через слабкий попит на паливо всередині країни.

Як зменшилися поставки з Росії

За даними Головного митного управління США, минулого місяця постачання російської нафти, включаючи трубопроводи та морські судна, склало 7,46 мільйона тонн, або 1,76 мільйона барелів на добу.

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Це порівнюється з 2,05 мільйона барелів на добу в червні та 1,9 мільйона барелів на добу у липні 2023 року.

Загальний обсяг постачання нафти до Китаю, найбільшого світового імпортера, у липні впав до найнижчого рівня з вересня 2022 року. Це сталося через низьку маржу переробки та слабкий попит на паливо, що обмежило роботу як державних, так і незалежних нафтопереробних заводів.

Які ще країни знизили експорт нафти

Постачання з Саудівської Аравії, другого за величиною постачальника, склали 6,41 млн тонн, або 1,51 млн барелів на добу, що на 13% більше порівняно з минулим роком.

З початку року обсяг постачання від Саудівської Аравії, найбільшого виробника в Організації країн-експортерів нафти, склав 46,79 млн тонн, або 1,6 мільйона барелів на добу, що на 10% менше, ніж минулого року.

Цей показник поступається постачанням з Росії, які за той самий період склали 62,58 мільйона тонн, або 2,14 мільйона барелів на добу, що на 3% більше, ніж торік.

Імпорт нафти з Малайзії, яка є великим перевалковим пунктом для санкційної нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 61% у річному обчисленні, досягнувши 6,21 мільйона тонн, або 1,46 мільйона барелів на добу, що зробило Малайзію третім найбільшим постачальником нафти в липні.

За перші сім місяців року імпорт з Малайзії склав 35,68 мільйона тонн, що на 21% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Постачання нафти з США в липні зросли на 53% у річному обчисленні, досягнувши 240 тисяч барелів на добу.