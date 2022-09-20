Німеччина активно рятує гіганта з ринку газу: про які суми заявляють

У Німеччині планують попередити масштабний колапс в енергетичному секторі країни. Саме тому уряд європейської країни має на меті вкласти 8 мільярдів доларів в газовий гігант Uniper.

Йдеться про ще один крок у рамках історичного плану щодо націоналізації компанії, яка має надзвичайно важливе значення для Німеччини.

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Німеччина наблизилася до націоналізації енергетичного гіганта

У вівторок у компанії Uniper підтвердили, що перебувають на завершальному етапі переговорів з урядом Німеччини щодо пакета, який включатиме збільшення капіталу на 8 мільярдів доларів (8 мільярдів євро).

Офіційний Берлін також викупить 78% активів в основного акціонера Uniper – фінської компанії Fortum. Згідно з Reuters, очікують, що тоді Німеччина буде контролювати більше ніж 90% акцій компанії.

Компанія Uniper – це найбільший покупець російського газу у Німеччині. Тож наразі гігант перебуває в епіцентрі кризи, яку спричинила росія скороченнями обсягів постачання енергоносіїв у відповідь на санкції, які запровадили через повномасштабну війну проти України.

Також шантаж держави-агресорки призвів до того, що гігант енергетичного ринку у Німеччині спалив свої грошові резерви, купуючи газ на спотовому ринку. Через це ще у липні компанія звернулася по допомогу до уряду, пише Reuters.

Нова угода замінить цей план порятунку, згідно з яким уряд мав придбати 30% акцій Uniper, оскільки його виявилося недостатньо через рекордно високі ціни на газ у Європі. Німецька влада також проводить переговори щодо поглинання щонайменше двох інших компаній.

Тож німецький уряд був під серйозним тиском й вимушене діяти, адже банкрутство цієї компанії може сколихнути найбільшу економіку Європи, а також поставити під загрозу постачання палива.

Акції Uniper виросли в ціні майже на 4% й наразі торгуються за ціною на рівні 4,20 євро за штуку, згідно з Yahoo!Finance. Тоді як цінні папери Fortum подорожчали на 9,50% до 12,10 євро за штуку, перед тим як біржа призупинила торги, інформує Yahoo!Finance. У компанії Fortum також підтвердили, що переговори перебувають на фінальній стадії, а елементи, які обговорюються, включають:

продаж акцій Uniper від Fortum державі Німеччина,

повернення фінансування, наданого Fortum для Uniper,

заплановане вливання капіталу Uniper зі сторони німецького уряду.

Вливання капіталу від німецького уряду дозволить збільшити загальний пакет допомоги, використаний для стабілізації Uniper, щонайменше до 29 мільярдів євро.