Германия активно спасает гиганта с рынка газа: о каких суммах заявляют
Источник:Bloomberg
В Германии планируется предотвратить масштабный коллапс в энергетическом секторе страны. Именно поэтому правительство европейской страны призвано вложить 8 миллиардов долларов в газовый гигант Uniper.
Речь идет о еще одном шаге в рамках исторического плана национализации компании, которая имеет чрезвычайно важное значение для Германии.
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Германия приблизилась к национализации энергетического гиганта
Во вторник в компании Uniper подтвердили, что находятся на завершающем этапе переговоров с правительством Германии по пакету, включающему увеличение капитала на 8 миллиардов долларов (8 миллиардов евро).
Официальный Берлин также выкупит 78% активов у основного акционера Uniper – финской компании Fortum. Согласно Reuters, ожидают, что тогда Германия будет контролировать более 90% акций компании.
Компания Uniper – это самый большой покупатель российского газа в Германии. Поэтому гигант находится в эпицентре кризиса, вызванного россией. Официальная Москва сокращает объемы поставок энергоносителей в ответ на санкции, которые ввели из-за полномасштабной войны против Украины.
Также шантаж государства-агрессора привел к тому, что гигант энергетического рынка в Германии сжег свои денежные резервы, покупая газ на спотовом рынке. Поэтому еще в июле компания обратилась за помощью к правительству, пишет Reuters.
Новое соглашение заменит этот план спасения, согласно которому правительство должно было приобрести 30% акций Uniper, поскольку его оказалось недостаточно из-за рекордно высоких цен на газ в Европе. Немецкие власти также проводят переговоры по поглощению по меньшей мере двух других компаний.
Немецкое правительство было под серьезным давлением и вынуждено действовать, ведь банкротство этой компании может всколыхнуть крупнейшую экономику Европы, а также поставить под угрозу снабжение топлива.
Акции Uniper выросли в цене почти на 4% и сейчас торгуются по цене на уровне 4,20 евро за штуку, согласно Yahoo!Finance. В то время как ценные бумаги Fortum подорожали на 9,50% до 12,10 евро за штуку, перед тем как биржа приостановила торги, информирует Yahoo!Finance. В компании Fortum также подтвердили, что переговоры находятся на финальной стадии, а обсуждаемые элементы включают:
- продажа акций Uniper от Fortum государству Германия,
- возврат финансирования, предоставленного Fortum для Uniper,
- запланированное вливание капитала Uniper со стороны германского правительства.
Вливание капитала от германского правительства позволит увеличить общий пакет помощи, использованный для стабилизации Uniper, по меньшей мере, до 29 миллиардов евро.