Германия активно спасает гиганта с рынка газа: о каких суммах заявляют

В Германии планируется предотвратить масштабный коллапс в энергетическом секторе страны. Именно поэтому правительство европейской страны призвано вложить 8 миллиардов долларов в газовый гигант Uniper.

Речь идет о еще одном шаге в рамках исторического плана национализации компании, которая имеет чрезвычайно важное значение для Германии.

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Германия приблизилась к национализации энергетического гиганта

Во вторник в компании Uniper подтвердили, что находятся на завершающем этапе переговоров с правительством Германии по пакету, включающему увеличение капитала на 8 миллиардов долларов (8 миллиардов евро).

Официальный Берлин также выкупит 78% активов у основного акционера Uniper – финской компании Fortum. Согласно Reuters, ожидают, что тогда Германия будет контролировать более 90% акций компании.

Компания Uniper – это самый большой покупатель российского газа в Германии. Поэтому гигант находится в эпицентре кризиса, вызванного россией. Официальная Москва сокращает объемы поставок энергоносителей в ответ на санкции, которые ввели из-за полномасштабной войны против Украины.

Также шантаж государства-агрессора привел к тому, что гигант энергетического рынка в Германии сжег свои денежные резервы, покупая газ на спотовом рынке. Поэтому еще в июле компания обратилась за помощью к правительству, пишет Reuters.

Новое соглашение заменит этот план спасения, согласно которому правительство должно было приобрести 30% акций Uniper, поскольку его оказалось недостаточно из-за рекордно высоких цен на газ в Европе. Немецкие власти также проводят переговоры по поглощению по меньшей мере двух других компаний.

Немецкое правительство было под серьезным давлением и вынуждено действовать, ведь банкротство этой компании может всколыхнуть крупнейшую экономику Европы, а также поставить под угрозу снабжение топлива.

Акции Uniper выросли в цене почти на 4% и сейчас торгуются по цене на уровне 4,20 евро за штуку, согласно Yahoo!Finance. В то время как ценные бумаги Fortum подорожали на 9,50% до 12,10 евро за штуку, перед тем как биржа приостановила торги, информирует Yahoo!Finance. В компании Fortum также подтвердили, что переговоры находятся на финальной стадии, а обсуждаемые элементы включают:

продажа акций Uniper от Fortum государству Германия,

возврат финансирования, предоставленного Fortum для Uniper,

запланированное вливание капитала Uniper со стороны германского правительства.

Вливание капитала от германского правительства позволит увеличить общий пакет помощи, использованный для стабилизации Uniper, по меньшей мере, до 29 миллиардов евро.