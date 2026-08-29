Де можна поповнити картку monobank без комісії

Один із найпростіших варіантів для поповнення картки готівкою – термінали mono, йдеться на сайті monobank. На офіційному сайті сервісу зазначено, що поповнення карток monobank через такі термінали здійснюється без комісії.

Крім власних терміналів, поповнити картку без комісії можна через термінали City24 та EasyPay, а також у касах банків-партнерів. Сам monobank серед таких способів називає, зокрема, каси А-Банку та Універсал Банку.

Для готівкового поповнення варто звертати увагу саме на умови конкретного способу. Банк зазначає, що поповнення картки в термінальних мережах партнерів та касах банків-партнерів є безкоштовним за тарифами для відповідних карток.

Ще один варіант – переказ з картки іншого українського банку. У monobank зазначають, що поповнення картки за її номером з іншої української картки є безкоштовним.

Тобто якщо гроші вже є на картці іншого українського банку, не обов'язково знімати їх готівкою та шукати термінал. Їх можна просто переказати на картку monobank.

Як поповнити monobank без комісії

Найзручніший спосіб залежить від того, у якій формі у вас є гроші.

Якщо маєте готівку, можна скористатися терміналом mono, City24 або EasyPay чи звернутися до каси банку-партнера. Власні термінали mono прямо вказують на відсутність комісії за поповнення.

Якщо гроші вже на іншій банківській картці, достатньо зробити переказ на картку monobank. За інформацією банку, поповнення з картки іншого українського банку за номером картки є безкоштовним.

Водночас важливо не плутати українські та закордонні картки. За актуальними тарифами monobank, поповнення картки з картки закордонного банку коштує 1,8% від суми транзакції.

Перед внесенням готівки також варто перевірити ліміти. На терміналах mono, зокрема, поповнення через NFC-картку mono можливе до 400 тисяч гривень на місяць, тоді як для інших способів на сайті терміналів вказано ліміт до 5 тисяч гривень на добу.

Отже, якщо головна мета – поповнити monobank без комісії, найпростіші варіанти – термінали mono та партнерські термінали/каси, а також переказ з картки іншого українського банку. Перед операцією варто перевірити актуальні тарифи та ліміти, адже умови можуть відрізнятися залежно від типу картки та способу поповнення.