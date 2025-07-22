"Газпром" став дешевше виробника Лабубу: що з ціною компанії

Ринкова вартість "Газпрому" стала меншою за виробника іграшки Лабубу. Натомість китайська компанія Popmart, яка відома своєю незвичайною фігуркою, активно зростає в ціні.

Скільки коштує Pop Mart?

Станом на вівторок, 22 липня 2025 року вартість Pop Mart сягнула 42,40 мільярда доларів. Це забезпечило компанії 518-те місце у рейтингу найдорожчих компаній світу, пише 24 Канал з посиланням на Companies ranked by Market Cap.

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Скільки коштує "Газпром"?

Натомість ринкова капіталізація "Газпрому" оцінюється у 38,84 мільярда доларів. З таким показником російський газовий гігант посідає 567-му позицію у глобальному списку.

Що таке ринкова капіталізація? Ринкова капіталізація відображає сукупну вартість усіх акцій компанії, що перебувають в обігу, і є одним з ключових індикаторів оцінки її вартості на фондовому ринку.

Таким чином китайський виробник іграшок Pop Mart International Group за ринковою капіталізацією обійшов російський "Газпром" на 49 позицій.

Що таке Лабубу?

Лабубу – це популярний бренд колекційних іграшок у вигляді милих, але пустотливих монстрів. В основі всесвіту Лабубу лежить однойменний головний герой – ельфоподібна істота із загостреними вухами, великими очима та характерною широкою посмішкою з помітними зубами.