Понад 30 мільйонів гривень за добу: у Дії розповіли про важливу підтримку українців

З 2022 року українці можуть підтримати державу та ЗСУ завдяки інвестиціям у військові облігації. Зокрема, придбати цінні папери можна в Дії, де оприлюднили цікаву статистику.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України розпочало аукціони з продажу військових облігацій після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Наприкінці березня глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що з жовтня 2022 року українці встигли купити понад 4 мільйони військових облігацій у застосунку Дія і заробили за цей період понад 94 мільйони гривень.

Скільки українці інвестували в державу за добу

В офіційному акаунті Дії розкрили, скільки за останні 24 години українці придбали військових облігацій. Крім того, повідомили, які суму інвестували в державу.

Згідно з останніми даними, за добу через застосунок Дія українці придбали понад 30 тисяч облігацій. Таким чином, держава отримала більше ніж 30 мільйонів гривень.

Дякуємо, не зупиняйтесь!,

– вказали в кінці допису.

Що відомо про облігації Облігації внутрішнього займу (ОВДП) – це цінні папери, які випускає держава. Таким чином, вона позичає гроші в громадян. За допомогою продажу облігацій покривають дефіцит у бюджеті. Військові облігації відрізняються від звичайних тим, що кошти від них спрямовують на потреби у військовій галузі.

Захисники "за" військові облігації

Днем раніше на акаунті Дії опублікували спеціальний відео про військові облігації, головними героями якого виступили українські захисники. Водночас у дописі вказали, що військові облігації – дієвий спосіб забезпечувати потреби фронту.

Варто наголосити, що у ролику військові розповіли про досвід Великої Британії та США з військовими облігаціями під час воєн. Зокрема, йдеться про те, що британці завдяки облігаціям залучили 3 мільярди фунтів стерлінгів в оборонний бюджет під час Першої світової війни, тоді як американці – 185 мільярдів доларів за часів Другої світової війни. Також захисники закликали купувати військові облігації, які випускає Україна.