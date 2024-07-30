Угорщина страждає через "дружбу" з Китаєм та податки: які є докази

Другий квартал 2024 року економіка Угорщина завершила з від'ємною динамікою. Це пов'язують із впливом Китаю та внутрішніми проблемами країни.

Економіка Угорщини слабшає

У другому кварталі 2024 року внутрішній валовий продукт Угорщини зменшився на 0,2% порівняно з першим кварталом. Тоді як у річному розрахунку економіка європейської країни сповільнилася до 1,5%, що значно нижче 2,3%, що прогнозували.

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Сповільнення угорської економіки пов'язують з низкою причин. Серед них виділяють такі:

Спад попиту на акумулятори для електромобілів. У поточних умовах економіка країни суттєво залежить від цього показники. Це результати політики уряду Віктора Орбана, який закликало компанії, більшість яких з Китаю, розташовувати свої заводи в Угорщині;

Міністер економіки Угорщини Мартон Надь повідомив, що сповільнення пов'язане з проблемами експорту промислової продукції до Західної Європи. Зокрема, він виокремим ринок Німеччини;

Слабкі економічні показники чітко проявилися після липневого рішення уряду про податки. Угорська влада запровадила нові податки та продовжила тимчасові.

Ще одна причина, яка впливає на економіку Угорщини, – це рішення Європейського Союзу про скорочення доступу країни до низки фондів блоку. В ЄС занепокоєні через корупцію та проблеми з верховенством права в Угорщині.

Нагадаємо, що Євросоюз розлючений на Угорщину та Словаччину через їхнє прагнення продовжувати купувати російську нафту, а також спроби використати для цього правила блоку.