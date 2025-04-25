Запаси золота в Україні: в яких регіонах є родовища дорогоцінного металу

У надрах України за роки виявили найрізноманітніші корисні копалини. Проте Україна також має чималий потенціал щодо видобування дорогоцінних металів. Зокрема, йдеться про золото.

Де є поклади золота в Україні

Основі родовища золота в Україні зосередженні у трьох тектонічних структурах. Йдеться про Закарпатську внутрішню западину, Український щит та Донецьку складчасту споруду, пише 24 Канал з посиланням на Посольство України в Польщі.

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На думку експертів, золоторудний потенціал України становить понад 3000 тонн. Загалом в Україні виділяють понад 10 родовищ золота. Найбільш вивченими на сьогодні є Берегівське рудне поле та Рахівський рудний район, що на Закарпатті. У цьому ж регіоні є Мужіївське родовище та родовище золота Сауляк.

До теми! В Україна виявили приблизно 20 тисяч родовищ і проявів 117 видів корисних копалин. Згідно з підрахунками Forbes, запаси корисних копалин в Україні оцінюють в майже 15 трильйонів доларів.

На території Донецької складчастої структури знаходяться такі родовища золота:

Бобриківське.

Гостробугорське.

Тоді як на Українському щиті виявили, чи не найбільшу кількість родовищ дорогоцінного металу: Клинцівське, Юр’ївське, Майське, Сергіївське та Балка Золота. Саме Український щит називають центром з найбільшими запасами золота. За прогнозами експертів, запаси золота у цих регіонах сягають 2400 тонн.