Газовики зробили важливе попередження: куди не потрібно надсилати показання лічильника

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Який спосіб передачі даних більше не працює

Споживачі більше не зможуть надсилати дані своїх лічильників через SMS на короткий номер 7104. Ця інформація активно ширилася мережею, проте газовики офіційно спростували її дієвість, про що пише Харківська міська філія "Газмережі".

Якщо ви продовжите користуватися цим недійсним методом, оператор газорозподільної мережі просто не отримає ваші цифри. Це означає, що обсяги спожитого газу розрахують за середніми показниками, що може суттєво вдарити по родинному бюджету та призвести до несправедливих переплат у квитанціях.

Як правильно звітувати за спожите паливо

Щоб уникнути плутанини в платіжках, фахівці радять користуватися виключно офіційними каналами зв'язку. Наразі актуальними та надійними залишаються особистий кабінет на сайті "Газмережі", мобільний застосунок "КУБ" або ж дзвінок до контакт-центру за номером 0 800 303 104.

Традиційно звітувати потрібно щомісяця з 1-го по 5-те число. Наступний період приймання даних стартує вже 1 грудня, тому варто заздалегідь обрати зручний для себе формат і не відкладати цю процедуру на останній день.

Що зміниться для клієнтів Нафтогазу наприкінці листопада

Вже з 28 листопада 2026 року українців чекає ще одна важлива зміна щодо онлайн-сервісів. Звична форма передачі показань безпосередньо на сайті "Нафтогазу" назавжди припинить свою роботу.

Замість неї компанія пропонує переходити у застосунок "КУБ" або користуватися іншими доступними методами зв'язку з оператором. Важливо розуміти, що ці нововведення стосуються виключно онлайн-форми "Нафтогазу", тоді як особистий кабінет "Газмереж" продовжить працювати у своєму звичному режимі.