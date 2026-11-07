Показання газу більше не прийматимуть по-старому: Нафтогаз назвав нові правила

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Які нові правила передачі лічильника

Вже з 28 листопада 2026 року особистий кабінет на сайті my.gas.ua припинить приймати дані від споживачів. Відтепер газопостачальна компанія "Нафтогаз" робить основним каналом зв'язку свій новий мобільний застосунок "Куб".

Саме через нього українцям доведеться щомісяця звітувати про використані кубометри, нагадує компанія.

Як передати дані через новий застосунок

Щоб не отримати платіжку із зайвими нарахуваннями, програму "Куб" потрібно завантажити з Google Play або App Store. Після реєстрації за номером телефону необхідно додати свій дев’ятизначний особовий рахунок, який вказаний у квитанції за газ.

Далі достатньо відкрити відповідний розділ, ввести актуальні цифри з приладу обліку та підтвердити відправлення. Терміни залишаються жорсткими: звітувати треба щомісяця з 1-го до 5-го числа включно.

Що робити пенсіонерам та людям без смартфонів

Відсутність сучасного гаджета не означає, що ви залишитеся сам на сам із проблемою. Для таких клієнтів компанія залишила кілька альтернативних шляхів.

Найпростіший – відправити SMS на короткий номер 7104 у форматі "дев’ятизначний номер рахунку, пробіл, показання".

Також можна скористатися офіційними чат-ботами GASUA у Telegram та Viber або зателефонувати до контакт-центру за номерами: 066-300-2-888, 098-300-2-888 чи 093-300-2-888.

Крім того, система дозволяє дітям чи онукам додати кілька рахунків у свій застосунок і передавати дані за старших родичів.

Чому важливо не пропускати терміни подачі

Якщо ви забудете передати дані до 5-го числа, обсяг спожитого газу розрахують за середньомісячним плановим показником. Це прямий шлях до того, що сума в платіжці виявиться значно більшою за реальну вартість спаленого палива

. Навіть якщо ви не жили у квартирі й не вмикали плиту чи котел, показання все одно треба передавати – просто дублюйте цифри попереднього місяця.

Які рішення щодо тарифів ухвалювалися раніше

Нагадаємо, що питання своєчасної передачі даних стало особливо гострим на тлі підготовки до складного опалювального сезону. Раніше уряд та "Нафтогаз" зафіксували тариф на блакитне паливо для побутових споживачів, щоб захистити населення від цінових коливань на європейських ринках.

Проте коректність нарахувань за цим пільговим тарифом напряму залежить від дисципліни самих українців у фіксації показань своїх лічильників.