Погоня за безсмертям: Джефф Безос інвестував у секретний стартап

Засновник Amazon та лідер рейтингу Forbes Джефф Безос цілком ймовірно обрав новий стартап для інвестицій. Вибір мільярдера більш ніж неочікуваний. Йдеться про компанію Altos Labs, яка планує вивчати технології для боротьби зі старінням.

У 2021 році Безос покинув пост генерального директора Amazon, заявивши, що планує зосередитися на благодійності та інших інтересах. Forbes оцінює капітал американського бізнесмена у 202,9 мільярда доларів, частину якого він інвестує з допомогою своєї фірми Bezos Expeditions.

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Джефф Безос інвестував у секретний стартап

Інвестиційна компанія Bezos Expeditions не відповіла на запит з проханням прокоментувати ситуацію з Altos Labs. Скільки саме Джефф Безос міг вкласти у розвиток цього проєкту наразі невідомо.

Інвестори збирають сотні мільйонів доларів для інвестування в перепрограмування, спеціально спрямоване на омолодження частин або всього людського тіла,

– прокоментував плани стартапу дослідник з Гарвардського університету Девід Сінклер.

Що відомо про Altos Labs? Наразі немає багато інформації про цей стартап. Компанія була зареєстрована у 2021 році у Делавері, США. За словами людей, яким відомо про плани Altos Labs, компанія працює над технологією біологічного перепрограмування. Це спосіб омолодження клітин у лабораторії, який, на думку деяких вчених, можна буде використовувати для оживлення тіл тварин, і врешті-решт використати цю технологію для продовження життя людей.

Altos поки що не вийшла з офіційною заявою, але за даними MIT Tech Review компанія залучила щонайменше 270 мільйонів доларів. Altos Labs обіцяє своїм працівникам заробітну плату у розмірі 1 мільйона доларів на рік. Стартап також має намір відкрити інститути з дослідження у:

Каліфорнії,

Великій Британії,

Японії.

Джефф Безос – це не єдиний багатій, який цікавиться темою довголіття. Зокрема, до цього переліку входять співзасновник Google Ларрі Пейдж, один із творців PayPal Пітер Тіль та "батько" корпорації Oracle Ларрі Еллісон, також інвестували в дослідження по боротьбі зі старінням. Безос і Тіль у 2020 році вклали гроші в компанію Unity Biotechnology, метою якої є виробництво засобів проти старіння, тоді як Пейдж обрав для інвестицій фірму Calico.