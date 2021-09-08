Погоня за бессмертием: Джефф Безос инвестировал в секретный стартап

Основатель Amazon и лидер рейтинга Forbes Джефф Безос вполне вероятно выбрал новый стартап для инвестиций. Выбор миллиардера более чем неожиданный. Речь идет о компании Altos Labs, которая планирует изучать технологии для борьбы со старением.

В 2021 году Безос покинул пост генерального директора Amazon, заявив, что планирует сосредоточиться на благотворительности и других интересах. Forbes оценивает капитал американского бизнесмена в 202,9 миллиарда долларов, часть которого он инвестирует с помощью своей фирмы Bezos Expeditions.

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Джефф Безос инвестировал в секретный стартап

Инвестиционная компания Bezos Expeditions не ответила на запрос с просьбой прокомментировать ситуацию с Altos Labs. Сколько именно Джефф Безос мог вложить в развитие этого проекта пока неизвестно.

Инвесторы собирают сотни миллионов долларов для инвестирование в перепрограммирования, специально направлено на омоложение частей или всего человеческого тела,

– прокомментировал планы стартапа исследователь из Гарвардского университета Дэвид Синклер.

Что известно о Altos Labs? На данный момент нет много информации об этом стартапе. Компания была зарегистрирована в 2021 году в Делавэре, США. По словам людей, которым известно о планах Altos Labs, компания работает над технологией биологического перепрограммирования. Это способ омоложения клеток в лаборатории, который, по мнению некоторых ученых, можно будет использовать для оживления тел животных, и в конце концов использовать эту технологию для продления жизни людей.

Altos пока не вышла с официальным заявлением, но по данным MIT Tech Review компания привлекла не менее 270 миллионов долларов. Altos Labs обещает своим работникам заработную плату в размере 1 миллиона долларов в год. Стартап также намерен открыть институты по исследованию в:

Калифорнии,

Великобритании,

Японии.

Джефф Безос – это не единственный богач, который интересуется темой долголетия. В частности, в этот перечень входят соучредитель Google Ларри Пейдж, один из создателей PayPal Питер Тиль и "отец" корпорации Oracle Ларри Эллисон, также инвестировали в исследования по борьбе со старением. Безос и Тиль в 2020 году вложили деньги в компанию Unity Biotechnology, целью которой является производство средств против старения, тогда как Пейдж выбрал для инвестиций фирму Calico.