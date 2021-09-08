У 2021 році Безос покинув пост генерального директора Amazon, заявивши, що планує зосередитися на благодійності та інших інтересах. Forbes оцінює капітал американського бізнесмена у 202,9 мільярда доларів, частину якого він інвестує з допомогою своєї фірми Bezos Expeditions.

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Джефф Безос інвестував у секретний стартап

Інвестиційна компанія Bezos Expeditions не відповіла на запит з проханням прокоментувати ситуацію з Altos Labs. Скільки саме Джефф Безос міг вкласти у розвиток цього проєкту наразі невідомо.

Інвестори збирають сотні мільйонів доларів для інвестування в перепрограмування, спеціально спрямоване на омолодження частин або всього людського тіла,

– прокоментував плани стартапу дослідник з Гарвардського університету Девід Сінклер.

Що відомо про Altos Labs? Наразі немає багато інформації про цей стартап. Компанія була зареєстрована у 2021 році у Делавері, США. За словами людей, яким відомо про плани Altos Labs, компанія працює над технологією біологічного перепрограмування. Це спосіб омолодження клітин у лабораторії, який, на думку деяких вчених, можна буде використовувати для оживлення тіл тварин, і врешті-решт використати цю технологію для продовження життя людей.

Altos поки що не вийшла з офіційною заявою, але за даними MIT Tech Review компанія залучила щонайменше 270 мільйонів доларів. Altos Labs обіцяє своїм працівникам заробітну плату у розмірі 1 мільйона доларів на рік. Стартап також має намір відкрити інститути з дослідження у:

Каліфорнії,

Великій Британії,

Японії.

Джефф Безос – це не єдиний багатій, який цікавиться темою довголіття. Зокрема, до цього переліку входять співзасновник Google Ларрі Пейдж, один із творців PayPal Пітер Тіль та "батько" корпорації Oracle Ларрі Еллісон, також інвестували в дослідження по боротьбі зі старінням. Безос і Тіль у 2020 році вклали гроші в компанію Unity Biotechnology, метою якої є виробництво засобів проти старіння, тоді як Пейдж обрав для інвестицій фірму Calico.