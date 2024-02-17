Новий прогноз щодо золота та біткойна: що передбачає Роберт Кійосакі

Відомий американський інвестор заявив, що на золото та біткойн можуть чекати зміни. Крім того, Роберт Кійосакі радить бути обережними, адже може відбутися як спад, так і ріст вартості.

Що прогнозує інвестор

Роберт Кійосакі, американський інвестор, бізнесмен та автор бестселера "Багатий тато, бідний тато", повідомив у X (раніше Twitter), що золото може впасти в ціні, а біткойн та срібло, навпаки, вирости.

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Роберт Кійосакі Американський інвестор, бізнесмен та письменник Енді Шектман ставить дуже важливе питання: "Хто купуватиме американські облігації?". Банки купують золото, а не американський борг. Як житиме Америка без грошей? Яким буде мир із грошима? Що ви зробите без грошей? Золото може обвалитися, можливо, навіть нижче за 1 200 доларів, срібло піде вгору, як і біткойн. Бережіть себе.

Яка на сьогодні вартість золота та біткойна

Він прогнозує, що золото може впасти в ціні нижче, ніж 1 200 доларів.

За даними Yahoo!Finance, вартість золота, 16 лютого, становить 2 016 доларів. Варто нагадати, що різкий спад вартості відбувся декілька днів тому, 13 лютого, – з 2 041 долара до 2 008 долара.



Як змінювалась вартість золота протягом року / Інфографіка Yahoo!Finance

Щодо вартості біткойна, то за останній рік ціна суттєво виросла. Станом на 12 лютого біткойн коштував 48 707 гривень, хоч в аналогічний період торік ціна була лише на рівні 21 682 гривні.