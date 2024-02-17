Что прогнозирует инвестор

Роберт Кийосаки, американский инвестор, бизнесмен и автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", сообщил в X (ранее Twitter), что золото может упасть в цене, а биткойн и серебро, наоборот, вырасти.

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Обратите внимание! Он прогнозирует, что золото может упасть в цене ниже, чем 1 200 долларов.

Роберт Кийосаки Американский инвестор, бизнесмен и писатель Энди Шектман задает очень важный вопрос: "Кто будет покупать американские облигации?". Банки покупают золото, а не американский долг. Как будет жить Америка без денег? Каким будет мир с деньгами? Что вы сделаете без денег? Золото может обвалиться, возможно, даже ниже 1 200 долларов, серебро пойдет вверх, как и биткойн. Берегите себя.



Стоимость 1 000 граммов золота в феврале / Инфографика Yahoo!Finance

Какая на сегодня стоимость золота и биткойна

По данным Yahoo!Finance, стоимость золота, 16 февраля, составляет 2 016 долларов. Стоит напомнить, что резкий спад стоимости произошел несколько дней назад, 13 февраля, – с 2 041 доллара до 2 008 доллара.



Как менялась стоимость золота в течение года / Инфографика Yahoo!Finance

Что касается стоимости биткойна, то за последний год цена существенно выросла. По состоянию на 12 февраля биткойн стоил 48 707 гривен, хотя в аналогичный период прошлого года цена была лишь на уровне 21 682 гривны.

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