У Казахстані хочуть запровадити податок на розкіш

У Казахстані планують запровадити податок на розкіш із 2024 року. Про це заявив міністр фінансів країни Єрулан Жамаубає.

Податок на розкіш у Казахстані

Очільник Мінфіну зазначив, що з 1 січня 2024 року буде новий Податковий кодекс, де йтиметься про так званий податок на розкіш. Протягом наступного, 2023 року уряд планує відпрацювати законопроєкт та внести до мажилісу (нижньої палати) парламенту.

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Кого торкнеться новий податок

У посланні народу Казахстану президент Касим-Жомарт Токаєв повідомив, що в рамках податкової реформи в республіці необхідно розглянути можливість запровадження податку на розкіш, яка не торкнеться середнього класу.

Він стягуватиметься при придбанні дорогих об'єктів нерухомості, транспортних засобів,

– заявив Токаєв.

Податкові реформи

Також в Казахстані планують кардинально перезавантажено податкову політику та податкове адміністрування. Передбачається, що у 2024 році в рамках цього процесу почне працювати новий Податковий кодекс.

Токаєв доручив уряду залучити до розробки кодексу бізнес. Очікується, що буде повністю переглянуто підходи до держзакупівель та модель державно-приватного партнерства, удосконалено законодавство з надрокористування. Це дозволить позбавити бізнес надлишкового адміністративного пресингу.