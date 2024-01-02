Щоб чуток більше не було: у Мінфіні спростували міфи про податок на перекази між картками

У Мінфіні повідомили деякі деталі щодо нової Національної стратегії доходів України. Зокрема, виявилося, що вона не має норм щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи.

Деталі щодо оподаткування

У міністерстві зазначили, що здебільшого некоректні висновки щодо цього питання могли бути зроблені, через неправильне трактування інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування".

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Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України,

– зазначили в установі.

Також у пресслужбі зауважили, що у самому тексті стратегії відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи".

Фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві,

– написали у повідомленні.

Будь-які зміни у податковій політиці вимагають детальних опрацювань податкового законодавства. Зокрема фундаментальні реформи неможливі без обговорень з громадськістю, бізнесом та органами влади.

Більше того, як зазначено в Нацстратегії подібні зміни можуть бути запроваджені не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС (в тому числі інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів),

– додали у міністерстві.

Ще 27 грудня Кабмін затвердив Національну стратегію доходів на 2024 – 2030 роки. Це одне із зобов'язань України перед МВФ.