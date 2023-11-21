Ставку тимчасово підвищили: Рада ввела податок на надприбуток банків
21 листопада 2023, 16:57Читать новость на русском
Джерело:Ярослав Железняк
Сьогодні у другому читанні Верховна Рада ухвалила закон про оподаткування надприбутків банків №9656-д. Ставку тимчасово підвищать удвічі.
Рада ввела податок на надприбуток банків
До кінця 2023 року ставка для оподаткування прибутку банків становитиме 50%. Таке рішення було прийняте за вимогою МВФ, Мінфіну та НБУ.
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Проте уже з 2024 року базова ставка для фінансових установ знизиться до 25%. Натомість звичайна ставка на прибуток українських підприємств становить 18%.
За розрахунками Мінфіну такі заходи дозволять заробити 24 – 25 мільярдів гривень до кінця року та 6 – 7 мільярдів у 2024 році.
Які банки України мають найбільші прибутки
Опендатабот підрахував, що за три квартали 2023 року, найбільші прибутки у відсотках отримали такі банки:
- ПриватБанк – 39,5%;
- Ощадбанк – 12,9%;
- Райффайзен Банк – 5,6%;
- ПУМБ – 5,2%;
- Укрсиббанк – 5,2%;
- Сенс Банк – 5,1%;
- ОТП Банк – 4,3%;
- Сітібанк – 3,9%;
- Укрексімбанк – 3,3%;
- Укргазбанк – 2,7%;
- Інші – 12,5%.