Не Росія чи США: яка країна має найбільші запаси платини у світі

Платина – рідкісний і стратегічно важливий метал, без якого неможлива робота багатьох галузей сучасної економіки. Проте світові запаси цього ресурсу розподілені вкрай нерівномірно, і саме це дедалі більше впливає на глобальні ринки.

Яка країна має найбільші запаси платини?

У 2026 році портал World Population Review вже опублікував дані про підтверджені світові запаси металів платинової групи. Найбільші з них зосереджені в Південній Африці.

Дивіться також У декількох областях України: де ховаються рідкісноземельні метали

Дані стосуються всіх металів платинової групи: паладію, платини, іридію, осмію, родію та рутенію. Лідером рейтингу є Південна Африка – з близько 63 мільйонами кілограмів.

Цікаво, що загальні обсяги запасів можуть збільшуватися, оскільки нові технології роблять раніше малорентабельні родовища фінансово вигідними для видобутку.

За даними Reuters, на південноафриканські гірничодобувні компанії припадає понад 70% світового постачання платини. Однак до кінця десятиліття воно може скоротитися на 15 – 20% через дефіцит інвестицій у нові шахти та старіння виробничих активів.

№ Країна Запаси металів платинової групи, кілограми 1 Південна Африка 63 мільйони 2 Росія 16 мільйонів 3 Зімбабве 1,2 мільйона 4 США 820 тисяч 5 Канада 310 тисяч



Світові запаси платини / Карта World Population Review

Варто знати! Один із ключових напрямів використання платини та паладію – це зменшення шкідливих викидів від транспортних засобів, що працюють на викопному паливі.

Що ще відомо про цінні метали?