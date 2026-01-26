Які зміни відбулися на Південному Кавказі?

Як відомо, спільна вірменоамериканська управляюча компанія буде щонайменше 49 років забезпечувати функціювання вказаного проєкту, повідомляє СЗРУ.

Зокрема, саме вона сприятиме комунікації між нещодавніми ворогами – Вірменією та Азербайджаном. Раніше роль комунікатора була саме у Москви.

Що планується зробити в межах проєкту TRIPP:

прокладання нафтових шляхів, а також – газогонів;

створення залізничної та автомобільної інфраструктури поруч з прикордонною іранською залізничною гілкою.

Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує "важливу ланку" Транскаспійського маршруту, що пролягає через Китай, Казахстан, акваторію Каспійського моря, Азербайджан, Грузію і далі до Туреччини та країн Європи,

– наголошує українська розвідка.

Як повідомляє голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян, участь Росії у реалізації цього проєкту навіть не обговорювалась. Такі пропозиції не висували ні американська, ні вірменська сторони.

До того ж прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян нещодавно звернувся до російської компанії "РЖД" із вимогою. Вірменський політик вказав, що в стислі терміни має відбутися відновлення зруйнованих шляхів до кордонів Азербайджану та Туреччини.

Важливо! Наразі саме "РЖД" є концесіонером вірменської залізниці. Тобто, ця російська компанія підтримує та експлуатує інфраструктуру Вірменії.

Пашинян наголосив, що, якщо це буде зроблено за кошти Вірменії, виникне значна проблема для Москви. Адже стане актуальним питання, щодо доцільності присутності Росії в цьому регіоні, повідомляє EADaily.

Що важливо знати про TRIPP?