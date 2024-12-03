Воєнний стан у Кореї: що відбувається на валютному ринку однієї з ключових економік Азії

Південна Корея опинилася у центрі уваги всього світу. Спершу президент країни оголосив надзвичайний воєнний стан, але пізніше парламент почав вимагати його скасування. Національна валюта Південної Кореї також відреагувала на важливі події в країні.

Валюта Південної Кореї падає в ціні через воєнний стан

У вівторок, 3 грудня, південнокорейська вона зафіксувала спад на ринку після того, як парламент підтримав резолюцію з вимогою про скасування воєнного стану в країні. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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Нагадаємо, що про оголошення воєнного стану в Південній Кореї оголосив президент Юн Сук Йоль. Між цими подіями пройшло менше ніж 3 години. Президент країни звинуватив законодавців з опозиції у тому, що вони контролюють парламент і провокують в країні політичну кризу. Нагадаємо, що востаннє воєнний стан в Кореї, яка є четвертою найбільшою економікою в Азії, запроваджували в 1980 році.

Важливо! За його словами, він оголосив воєнний стан для захисту Південної Кореї від загроз з боку Північної Кореї та викорінення антидержавних сил, які підтримують інтереси Пхеньяну та "грабують свободу і щастя нашого народу". Юн Сук Йоль заявив, що він також прагне захист вільний конституційний лад у Південній Кореї.

На цьому фоні південнокорейська вона обвалилася до мінімуму щодо долара США за 2 роки. Востаннє долар демонстрував зростання на 1,51% за день. Проте раніше протягом дня американська валюта зафіксувала подорожчання на рівні 2,7%. З початку року долар США зріс проти південнокорейської вони на 10%, за даними Google Фінанси