Легалізація ринку криптовалюти: Рада схвалила закон про віртуальні активи

У четвер, 17 лютого, Верховна Рада підтримала законопроєкт "Про віртуальні активи". Що це означає для України – читайте далі.

Законопроєкт підтримали 272 народних обранці. За регулювання ринку віртуальних активів буде відповідати Національна комісія з цінних паперів, інформує Урядовий портал.

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Рада прийняла закон, який легалізує криптовалюту

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що цей закон сприятиме запуску легального ринку цифрових активів в Україні. Він додав, що потенціал індустрії криптовалют на глобальному рівні оцінюють мільярдними інвестиціями, а Україна входить до п'ятірки держав-лідерів у цій сфері. Крім того, національних криптостартапів стає все більше.

Проте в Україні криптоактиви досі в тіні. Закон дозволить це змінити та детінізувати новий сектор економіки,

– пояснив Федоров.

Новий закон дозволить національним та іноземним криптобіржам та криптообмінникам функціонувати на законній основі, тоді як жителі України зможуть захистити свої активи у криптовалюті від потенційних загроз та отримають зручний та захищений доступ до глобального ринку цифрових активів.

В Україні прийняли закон "Про віртуальні активи" / Фото Unsplash

У жовтні 2021 року чинний президент України Володимир Зеленський повернув закон про "Віртуальні активи" до Ради з низкою пропозицій.

Федоров також додав, що закон "Про віртуальні активи" створює більше можливостей для розвитку бізнесу в Україні та надає прозорий механізм інвестування у новий клас активів. За словами урядовця, у Мінцифри працювали над підготовкою законодавчої бази для цієї галузі майже два роки, а наразі триває робота над внесенням необхідних правок до Податкового та Цивільного кодексів України.