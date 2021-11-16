Турбулентність на крипторинку: біткойн та Ethereum різко "відкотилися" від рекордних позначок

У вівторок, 16 листопада, на ринку криптовалют зафіксували різкий спад. Які цифрові монети впали в ціні та про можливі причини – читайте далі.

Біткойн та інші цифрові монети не лише різко подешевшали, але й відступили від майже рекордних позначок. За даними CoinDesk, актуальна вартість Ethereum коливається на рівні 4 245 доларів за монету, ринкова капіталізація становить 498,6 мільярда доларів. Натомість ціна біткойна зупинилася на рівні 60 284 доларів за монету з капіталізацією у 1,14 трильйона доларів, інформує CoinDesk.

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Цифрові валюти неочікувано впали в ціні

Найпопулярніша криптовалюта світу – біткойн – обвалилася до 60 тисяч доларів за монету під час ранкових торгів. Пізніше біткойн компенсував певні втрати, піднявшись до 60 542 доларів, що 5% менше, ніж було 24 години тому. Курс монети Ethereum, яка має статус другої найпопулярнішої віртуальної валюти, теж продемонстрував негативну динаміку, впавши відразу на 6% до 4 229 доларів.

Наразі невідомо, що стало імпульсом для падіння курсів віртуальних монет. Однією з причин зниження вартості цифрових монет називають те, що вони встановили нові історичні максимуми у листопаді 2021 року:

Згідно з CoinDesk, максимально вартість біткойна підіймалася до 68 990 доларів за монету;

за монету; Тоді як для Ethereum цей показник дорівнює 4 865 доларів за монету.

Я думаю зараз ми спостерігаємо здоровий відкат після ралі з 40 тисяч доларів за монету до 69 тисяч доларів, яке тривало протягом семи тижнів. Це нормальна для тенденції, яка йде вгору,

– зазначив глава Азійсько-Тихоокеанського регіону криптобіржі Luna Віджай Айяр.

Фактор Китаю

Національна комісія з розвитку і реформ Китаю (NDRC) повідомили на пресконференції у вівторок, 16 листопада, про плани продовжити "очищати" майнінг віртуальних монет у країні. Раніше цього року влада Китаю ухвалила досить жорстке рішення щодо суворого обмеження майнінгу біткойна, що призвело до "великої міграції" прихильників криптовалюти. Негативні коментарі китайської влади щодо криптовалют часто ставали причиною знецінення цих активів.

Що таке майнінг криптовалют Це дуже енергозатратний процес, під час якого створюють нові цифрові монети та фіксують усі транзакції пов'язані з цими токенами.

Офіційний Пекін занепокоєний кількістю енергії, яку використовують для майнінгу цифрових грошей. У NDRC підмітили, що регулювання діяльності пов'язаної з майнінгом криптовалют має надважливе значення для оптимізації промислової структури, економії енергії та зменшення обсягів викидів в атмосферу. Китай прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2060 року.

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Національна комісія з розвитку і реформ Китаю також заявила, що сфокусує свою увагу на державних компаніях, які працюють у цій галузі, а також повідомила про дискусію щодо запровадження "каральних цін на електроенергію" для тих, хто займається майнінгом криптовалют, але платить за електроенергію за звичайним тарифом для населення.