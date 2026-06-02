Через це пенсіонерам доведеться платити за проїзд у червні

Для українських пенсіонерів діють певні пільги. Зокрема, безоплатний проїзд у деяких видах транспорту. Чому ця пільга може не надаватися, розповідаємо далі.

Де пенсіонери можуть їздити безоплатно?

Право пенсіонерів на безоплатний проїзд закріплено постановою Кабміну №354 "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Ця пільга поширюється не на всі види транспорту. Наразі вона діє у:

трамваях;

тролейбусах;

автобусах.

До того ж така пільга поширюється на залізницю приміського сполучення. Водночас безоплатний проїзд для пенсіонерів недоступний у:

метро;

таксі;

міжміських автобусах;

міжміських поїздах.

Важливо! Щодо маршруток ситуація складніша. Там право пенсіонерів на безоплатний проїзд визначається саме рішенням місцевої влади. Тому для кожного населеного пункту ситуація індивідуальна.

Як пенсіонер має підтвердити право на пільгу?

Пенсіонер зобов'язаний мати при собі пенсійне посвідчення, аби підтвердити право на пільгу. Воно може бути паперове або в електронному форматі.

У населених пунктах, де працює електронна система обліку пасажирів, посвідчення для підтвердження пільги недостатньо. Також необхідно мати при собі спеціальну транспортну картку. Наприклад, у Львові це "ЛеоКарт", а в Києві – "Картка киянина".

Якщо особа не має при собі цих документів, їй доведеться заплатити за проїзд. А у деяких випадках і сплатити штраф.

На які ще пільги мають право пенсіонери?