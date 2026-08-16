Чому ветеранам нараховують різні суми компенсації

Учасники бойових дій мають право на 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг. Проте це не означає, що держава компенсує 75% від усієї суми у платіжці.

Розмір пільги залежить від кількох чинників: кількості людей у домогосподарстві, виду комунальних послуг, площі житла та обсягів споживання. Крім того, компенсацію розраховують лише в межах соціальних нормативів, затверджених державою.

Важливо! Якщо ці норми перевищено, різницю доведеться оплачувати самостійно. Саме тому двоє ветеранів з однаковим статусом можуть отримати різні суми компенсації.

Які послуги покриває пільга

Право на пільгу передбачене Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Компенсація поширюється на:

оплату житла;

природний газ;

централізоване та індивідуальне опалення;

електроенергію;

холодне і гаряче водопостачання;

водовідведення;

вивезення побутових відходів;

паливо для будинків без центрального опалення.

Хто із членів сім'ї також має право на пільгу

Пільга поширюється не лише на самого ветерана, а й на членів його сім'ї, які проживають разом із ним. Скористатися пільгою разом із ветераном можуть його чоловік або дружина, неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства I чи II групи.

Також це можуть бути непрацездатні батьки, особи з інвалідністю I групи, які перебувають на його утриманні, а також люди, над якими встановлено опіку чи піклування.

Які ліміти діють для комунальних послуг

Саме соціальні нормативи найчастіше впливають на розмір компенсації. Наприклад, для електроенергії максимальний обсяг, який враховують під час розрахунку, залежить від обладнання житла і може становити від 190 до 250 кіловат-годин на місяць.

Для природного газу норма також різна: від 3,3 куб. м на людину за наявності гарячого водопостачання до 10,5 куб. м, якщо в оселі встановлена газова колонка. Під час розрахунку компенсації за водопостачання, водовідведення, квартплату та опалення також застосовують окремі соціальні нормативи.

Як порахувати компенсацію

Якщо домогосподарство використало комунальні послуги в межах установлених нормативів, держава компенсує 75% їхньої вартості.

Наприклад! Якщо за електроенергію в межах соціальної норми потрібно сплатити 864 гривні, розмір компенсації становитиме 648 гривень, а споживач оплатить 216 гривень.

Якщо ж фактичне споживання перевищить установлені ліміти, за обсяг понад норматив доведеться сплачувати повну вартість без застосування пільги.

До того ж, окрім компенсації за житлово-комунальні послуги, ветерани мають право на безоплатне отримання окремих лікарських засобів, першочергове зубопротезування, медичні пільги та низку інших соціальних гарантій.