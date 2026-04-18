Комуналка стала безкоштовною для пенсіонерів: хто не платитиме за газ та світло

Для пенсіонерів витрати на комунальні послуги часто становлять суттєву частку щомісячних витрат. Саме тому в Україні передбачені різні інструменти підтримки, які дозволяють частково компенсувати ці витрати.

Хто з пенсіонерів має право на знижки на комунальні послуги?

Право на пільги при оплаті житлово-комунальних послуг визначається не лише фактом отримання пенсії, а передусім соціальним статусом і життєвими обставинами людини. Держава надає такі знижки окремим категоріям громадян, які потребують додаткової підтримки, нагадує Пенсійний фонд.

Цікаво Бракує страхового стажу: чи вигідно його купувати у 2026 році

До них, зокрема, належать самотні пенсіонери, особи з інвалідністю, ветерани праці, війни та військової служби, учасники бойових дій і члени їхніх родин, жертви нацистських переслідувань, а також громадяни, які мають особливі заслуги перед Україною.

Довідково: Розмір пільги залежить від категорії. Найчастіше йдеться про компенсацію на рівні 50% вартості комунальних послуг, однак для окремих груп передбачено повне відшкодування витрат у межах встановлених соціальних нормативів.

Як працює механізм знижки на комуналку?

Система пільг функціонує за принципом часткової компенсації витрат, каже ПФУ. У більшості випадків споживач спочатку оплачує комунальні послуги, після чого держава повертає частину коштів.

Це може відбуватися у двох форматах:

або через грошову компенсацію, яка надходить разом із пенсією;

або у вигляді вже зменшеної суми у платіжках.

Важливо враховувати, що пільга застосовується лише в межах соціальних нормативів. Тобто держава компенсує не повний обсяг споживання, а лише визначену норму: для газу, електроенергії чи опалюваної площі.

Як оформити пільгу на ЖКП?

Для отримання знижки необхідно звернутися до відповідних органів або до найближчого ЦНАПу, або до територіального підрозділу Пенсійного фонду. Також доступна подача заяви онлайн через електронні сервіси.

Разом із заявою потрібно надати базовий пакет документів:

паспорт та ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує пільговий статус;

банківські реквізити для зарахування компенсації.

Рішення щодо призначення пільги зазвичай ухвалюється протягом кількох днів, а сам механізм починає діяти з наступного розрахункового періоду.

Що важливо врахувати пенсіонерам в Україні?