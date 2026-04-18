Коммуналка стала бесплатна для части пенсионеров: кто не платит за газ и свет

Для пенсионеров расходы на коммунальные услуги часто составляют существенную долю ежемесячных расходов. Именно поэтому в Украине предусмотрены различные инструменты поддержки, которые позволяют частично компенсировать эти расходы.

Кто из пенсионеров имеет право на скидки на коммунальные услуги?

Право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг определяется не только фактом получения пенсии, а прежде всего социальным статусом и жизненными обстоятельствами человека. Государство предоставляет такие скидки отдельным категориям граждан, которые нуждаются в дополнительной поддержке, напоминает Пенсионный фонд.

К ним, в частности, относятся одинокие пенсионеры, лица с инвалидностью, ветераны труда, войны и военной службы, участники боевых действий и члены их семей, жертвы нацистских преследований, а также граждане, которые имеют особые заслуги перед Украиной.

Справочно: Размер льготы зависит от категории. Чаще всего речь идет о компенсации на уровне 50% стоимости коммунальных услуг, однако для отдельных групп предусмотрено полное возмещение расходов в пределах установленных социальных нормативов.

Как работает механизм скидки на коммуналку?

Система льгот функционирует по принципу частичной компенсации расходов, говорит ПФУ. В большинстве случаев потребитель сначала оплачивает коммунальные услуги, после чего государство возвращает часть средств.

Это может происходить в двух форматах:

или через денежную компенсацию, которая поступает вместе с пенсией;

или в виде уже уменьшенной суммы в платежках.

Важно учитывать, что льгота применяется только в пределах социальных нормативов. То есть государство компенсирует не полный объем потребления, а только определенную норму: для газа, электроэнергии или отапливаемой площади.

Как оформить льготу на ЖКУ?

Для получения скидки необходимо обратиться в соответствующие органы или в ближайший ЦНАП, или в территориальное подразделение Пенсионного фонда. Также доступна подача заявления онлайн через электронные сервисы.

Вместе с заявлением нужно предоставить базовый пакет документов:

паспорт и идентификационный код;

документ, подтверждающий льготный статус;

банковские реквизиты для зачисления компенсации.

Решение о назначении льготы обычно принимается в течение нескольких дней, а сам механизм начинает действовать со следующего расчетного периода.

