Пенсіонерам дозволили не платити за комуналку: хто може отримати 100% знижку

Adv

Кому держава повністю компенсує витрати на послуги

Частина українців може розраховувати на суттєве полегшення фінансового навантаження, отримавши стовідсоткову знижку на оплату житлово-комунальних послуг та придбання палива.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, така щедра пільга доступна пенсіонерам, які присвятили своє життя роботі в сільській місцевості та залишилися там жити після завершення кар'єри.

До привілейованого списку потрапили колишні педагоги, медики, фармацевти, фахівці із захисту рослин, а також працівники бібліотек, музеїв та державних закладів культури. Держава бере на себе 100% витрат на комуналку, але виключно в межах встановлених соціальних норм споживання.

Які три жорсткі умови доведеться виконати

Самого лише запису в трудовій книжці про роботу вчителем чи лікарем у селі недостатньо для скасування платіжок. Щоб отримати право на нульові квитанції, пенсіонер має відповідати трьом чітким критеріям.

По-перше, необхідно накопичити щонайменше три роки стажу на відповідній посаді. По-друге, саме з цієї посади людина повинна була вийти на пенсію. І головне – пенсіонер зобов'язаний продовжувати жити в селі, адже в разі переїзду до міста право на цю допомогу миттєво анулюється.

Як швидко оформити допомогу від держави

Пільга не нараховується автоматично, тому для її активації доведеться проявити ініціативу. Претенденту потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та надати документи, які підтверджують факт постійного проживання в сільській місцевості.

Відомості про заявника обов'язково мають бути внесені до Реєстру осіб, які мають право на пільги– наголошують у відомстві.

Подати весь пакет документів можна дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ, що суттєво економить час.

Які ще податкові послаблення діють зараз

Окрім комунальних бонусів, пенсіонери за віком мають законне право не платити земельний податок за певні ділянки. Ця пільга поширюється на землю для ведення особистого селянського господарства площею до двох гектарів, а також на ділянки під житловими будинками в межах встановлених лімітів.

Нагадаємо, що в умовах складної економічної ситуації держава пропонує й інші варіанти зменшення комунального тягаря. Як ми повідомляли раніше, право на 50% знижку при оплаті послуг мають багатодітні родини та сім'ї загиблих Захисників України.