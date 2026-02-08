Про них знають не усі: які діють пільги та компенсації для чорнобильців

Частина соціальних гарантій для постраждалих від Чорнобильської катастрофи залишається маловідомою для широкого кола громадян. Законодавство передбачає низку пільг та компенсацій, які залежать від категорії статусу та життєвих обставин

Які діють пільги для чорнобильців у 2026 році?

Соціальні пільги для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у 2026 році визначаються Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".

Обсяг державної підтримки залежить від категорії постраждалого, адже закон розділяє таких осіб на чотири групи, для кожної з яких передбачено окремий перелік гарантій.

Пільги для 1 та 2 категорій

До першої категорії належать особи з інвалідністю, пов’язаною з наслідками аварії, зокрема ліквідатори 1986 – 1990 років, евакуйовані з небезпечних територій та люди, які проживали у зонах радіаційного забруднення.

Водночас до другої відносять ліквідатори 1986 – 1987 років й громадяни, яких відселили з територій обов’язкового переселення.

Для цих категорій передбачені:

знижки на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива, послуг зв’язку;

також часткова компенсація витрат на продукти;

крім цього, держава повністю покриває витрати на ліки за рецептами лікарів, санаторно-курортне лікування та позачергове зубопротезування.

Важливо! Також діють транспортні пільги, право на додаткову оплачувану відпустку та щорічну допомогу на оздоровлення, уточнюють у ПФУ.

Пільги для 3 категорії

До третьої категорії відносять ліквідаторів, які працювали у зоні відчуження обмежений час, а також громадян, які проживали або працювали на забруднених територіях та згодом переселилися.

Для них передбачено повне відшкодування витрат на ліки, санаторно-курортне лікування та зубопротезування. Також зберігається право на щорічну допомогу на оздоровлення.

Пільги для 4 категорії

До четвертої категорії належать громадяни, які тривалий час проживали або працювали у зоні посиленого радіоекологічного контролю. Для них передбачено щорічну допомогу на оздоровлення, компенсацію вартості ліків та часткову компенсацію витрат на зубопротезування.

Окремі гарантії встановлені для дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Вони мають право на повне забезпечення санаторно-курортним лікуванням й лікарськими засобами.

Чи підвищили пенсії чорнобильцям?