Ціни на нафту злетіли до пікової позначки: як це вплине на гаманці пересічних громадян

Ціна на нафту виросли до максимуму з 2018 року. Різкий стрибок стався на фоні подорожчання сировини, попит на яку буде лише збільшуватися під час відновлення світової економіки.

Нафта марки Brent виросла на 2,7%. Її вартість зупинилася на рівні 71,17 долара за барель, що є найвищим показником з травня 2019 року. Тоді як West Texas Intermediate додала в ціні більше, ніж 3% та торгується на біржі на рівні 68,65 долара за барель. Це її максимальна ціна з червня 2018 року. Коливання цін на чорне золото впливає на всі сфери життя суспільства.

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Ціни на бензин будуть "спекотними"

Вартість сирої нафти, зазвичай, визначає ціну на бензин. Цікаво, що останнього стрибка ціни на чорне золото експерти прогнозували, що витрати водіїв не зазначають значних змін у літні місяці 2021 року. Представник компанії American Automobile Association (ААА) Девін Гладден зазначив, що ціни на пальне вже повернулися до того рівня, на якому вони були до пандемії. Головна причина – зростання попиту на бензин. Підвищення цін на сиру нафту в поєднанні з введенням в обіг дорожчих газових сумішей свідчать про те, що "це літо буде в рази дорожчим".

Вартість нафти Brent стрімко зростає / Інфографіка Financial Times

Запаси енергії отримають нове дихання

Подорожчання нафти – це прекрасна звістка для енергетичних компаній, які отримали прекрасний шанс збільшити свій дохід завдяки новій вартості транспортування та перероблювання чорного золота. Кілька останніх років були викликом для інвесторів, які вкладали кошти у цей сектор. Хоча акції енергетичних компаній в S&P 500 піднялися на 94% від березневого мінімуму у 2020 році, проте цим активам необхідно зрости в ціні ще на 82%, щоб повернутися до максимумів липня 2014 року.

Деякі експерти називають це початком відродження енергетичних компаній. Зокрема, один із засновників Fundstrat Global Advisors Том Лі прогнозує, що в найближчі 5 років сектор буде переживати фінансовий бум. Цінні папери енергетичних компаній наразі становлять приблизно 3% від індексу S&P 500.

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Падіння економіки стає реальнішим

Тривалий період зростання цін на енергоносії може мати наступні наслідки: пришвидшення темпів інфляції та уповільнення економічного зростання. Тож, може статися обвал економіки. Високі витрати на енергію призводять до подорожчання товарів та послуг, які надають енергомісткі галузі.

У результаті сектор буде вимушений збільшити витрати на переміщення товарів. Врешті-решт це може ускладнити реалії життя галузей економіки, які не пов'язані з нафтою. Сповільнення економічного зростання – ще не привід для паніки. Нафта – це всього лише один товар на рівні з оловом, міддю та пиломатеріалом, ціни на які зросли разом з різким стрибком попиту, оскільки світова економіка відроджується після пандемії.