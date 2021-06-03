Цены на нефть взлетели до пиковой отметки: как это повлияет на кошельки рядовых граждан

Цена на нефть выросли до максимума с 2018 года. Резкий скачок произошел на фоне подорожания сырья, спрос на которую будет только увеличиваться во время восстановления мировой экономики.

Нефть марки Brent выросла на 2,7%. Ее стоимость остановилась на уровне 71,17 доллара за баррель, что является самым высоким показателем с мая 2019 года. Тогда как West Texas Intermediate прибавила в цене больше, чем 3% и торгуется на бирже на уровне 68,65 доллара за баррель. Это ее максимальная цена с июня 2018 года. Колебания цен на черное золото влияет на все сферы жизни общества.

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Цены на бензин будут "жаркими"

Стоимость сырой нефти, как правило, определяет цену на бензин. Интересно, что последний скачка цены на черное золото эксперты прогнозировали, что расходы водителей не отмечают значительные изменения в летние месяцы 2021 года. Представитель компании American Automobile Association (ААА) Девин Гладден отметил, что цены на топливо уже вернулись к тому уровню, на котором они были до пандемии. Главная причина – рост спроса на бензин. Повышение цен на сырую нефть в сочетании с введением в оборот дорогих смесей свидетельствуют о том, что "это лето будет в разы дороже".

Стоимость нефти Brent стремительно растет / Инфографика Financial Times

Запасы энергии получат новое дыхание

Подорожание нефти – это прекрасная новость для энергетических компаний, которые получили прекрасный шанс увеличить свой доход благодаря новой стоимости транспортировки и переделывания черного золота. Несколько последних лет были вызовом для инвесторов, которые вкладывали средства в этот сектор. Хотя акции энергетических компаний в S&P 500 поднялись на 94% от мартовского минимума в 2020 году, однако этим активам необходимо вырасти в цене еще на 82%, чтобы вернуться к максимумам июля 2014 года.

Некоторые эксперты называют это началом возрождения энергетических компаний. В частности, один из основателей Fundstrat Global Advisors Том Ли прогнозирует, что в ближайшие 5 лет сектор будет переживать финансовый бум. Ценные бумаги энергетических компаний сейчас составляют примерно 3% от индекса S&P 500.

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Падение экономики становится реальным

Длительный период роста цен на энергоносители может иметь следующие последствия: ускорение темпов инфляции и замедления экономического роста. Так что может произойти обвал экономики. Высокие затраты на энергию приводят к повышению цен на товары и услуги, которые предоставляют энергоемкие отрасли.

В результате сектор будет вынужден увеличить расходы на перемещение товаров. В конце концов это может осложнить реалии жизни отраслей экономики, не связанных с нефтью. Замедление экономического роста – еще не повод для паники. Нефть – это всего лишь один товар наравне с оловом, медью и пиломатериалом, цены на которые выросли вместе с резким скачком спроса, поскольку мировая экономика возрождается после пандемии.