Чи може Росія підвищити ціни на нафту та в якому випадку це відбудеться

Низькі ціни на нафту вкрай невигідні Росії, адже вона значною мірою поповнює свій бюджет шляхом продажу енергоносіїв. Єдиний спосіб в який країна може підвищити вартість "чорного золота" – це скоротити видобуток.

Чи зможе Росія скоротити видобуток нафти

Експерти зазначають, що Росії потрібно заробляти гроші. Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Іван Ус в коментарі 24 Каналу зазначив, що хоча країна нібито погодилася зменшити видобуток нафти, фактично цього не відбулося.

Дивіться також Ціни на нафту різко підскочили після погрози Ірану від Трампа: на скільки вони можуть зрости

І тут питання в тому, що Росії технологічно важко це зробити. Серед енергетиків навіть є такий жарт, що Саудівська Аравія та Росія відрізняються у тому, що коли вони видобувають нафту, то у Саудівській Аравії є краник, який можна прикрутити, а у Росії цього крана нема. Тобто як вони видобувають зараз, так і продовжуватимуть далі,

– зазначив Ус.

Чому Росії важко обмежити видобуток нафти

Ус підкреслив, що кожна погроза Росії скоротити видобуток нафти – це фактично загроза її власним доходам, а в умовах економічної кризи для Кремля кожен долар на вагу золота.

Своєю чергою економіст Олег Гетман, запевнив, що російському Фонді національного добробуту залишилося лише близько 35 мільярдів доларів – це втричі менше, ніж було ще кілька років тому, коли його обсяг перевищував 100 мільярдів.

Очікуємо, що у 2025 році Фонд може повністю вичерпатися. І навіть невеликі коливання ціни на нафту не допоможуть. Цього року він вичерпається,

– підсумував він.

Важливо! Експерти прогнозують, що російська нафта коштуватиме в межах 60 доларів, а різниця з маркою Brent триматиметься до 15 доларів за барель.