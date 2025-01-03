Трамп публічно розкритикував Велику Британію: до чого тут підвищення податків

Дональд Трамп, який готується до вступу в посаду, розкритикував енергетичну політику Великої Британії. Він навіть заявив, що Лондон робить помилку.

Трамп розкритикував Велику Британію

Дональд Трамп, який у листопаді 2024 року виграв вибори у США, публічно розкритикував податкові ініціативи чинного уряду Великої Британії. Нагадаємо, на сьогодні при владі Лейбористська партія, лідером якої та прем'єр-міністром країни є Кір Стармер. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

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У жовтні 2024 року британський уряд заявив про намір збільшить податок на непередбачені доходи для виробників нафти й газу в Північному морі. Йдеться про збільшення податків з 35% до 38%. Ба більше, представники влади заявили, що ця політика буде діяти до березня 2030 року.

Далі – більше! Уряд Британії планує отримані кошти від податку на непередбачувані витрати вкласти у відхід від викопних джерел енергії. В уряді вважають, що таким чином Великій Британії вдасться зміцнити енергетичну безпеку та енергетичну незалежність.

Проте Трамп вважає, що Велика Британія робить "величезну помилку". Його коментарі з'явилися після того, як стало відомо про плани американської нафтогазової компанії Apache, підрозділу корпорації APA, припинити свою діяльність у Північному морі до кінця 2029 року.